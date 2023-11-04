ЮАР призвала Израиль соблюдать международные соглашения

МИД ЮАР со ссылкой на сообщения телеканала Al Jazeera утверждает, что "Израиль намерен задержать выезд граждан таких стран, как ЮАР, Бразилия и Ирландия, потому что они призвали к прекращению огня в Газе"

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика призывает Израиль соблюдать взятые им на себя обязательства в рамках международных соглашений, включая Женевские конвенции, и защищать гражданское население сектора Газа. Об этом говорится в заявлении МИД ЮАР.

Внешнеполитическое ведомство со ссылкой на сообщения телеканала Al Jazeera утверждает, что "Израиль намерен задержать выезд граждан таких стран, как ЮАР, Бразилия и Ирландия, потому что они призвали к прекращению огня в Газе". "Согласно сообщениям из Газы, Израиль выбирает страны, которые он считает "дружественными", чтобы позволить их гражданам покинуть сектор Газа первыми. Те же страны, такие как ЮАР, которые Израиль считает "недружественными" и занявшими твердую позицию в отношении продолжающегося нападения, отодвигаются в конец списка. При нынешних медленных темпах, с которыми израильтяне принимают иностранных граждан, очередь южноафриканцев может наступить через 20 дней", - заявило министерство.

"ЮАР вновь призывает Израиль соблюдать свои обязательства по международному праву и защите гражданского населения, как того требуют Женевские конвенции и международное гуманитарное право", - подчеркнуто в заявлении. Иностранным гражданам должно быть позволено свободно и своевременно покинуть сектор Газа, указывается в тексте. При этом "военным преступлением" ведомство назвало "целенаправленное нападение Израиля на палестинских гражданских лиц в больницах, машинах скорой помощи, школах, многоквартирных домах и в их личных автомобилях".

МИД ЮАР указывает, что за последние двое суток были нанесены удары по школе, больнице, машине скорой помощи и по мирным жителям на дорогах, ведущих на юг. "Эти действия еще раз иллюстрируют необходимость немедленного прекращения огня, за которое проголосовало подавляющее большинство членов Генеральной Ассамблеи ООН, - подчеркивает внешнеполитическое ведомство. - Продолжающиеся угрозы Израиля разбомбить больницы "Аш-Шифа" и "Аль-Кудс", где укрываются тысячи перемещенных гражданских лиц, должны быть осуждены международным сообществом". Как заметил МИД, ЮАР совместно с Индией и Бразилией вложила средства в строительство кардиологического отделения в больнице "Аль-Кудс". "Намерения взорвать эту больницу ставят под угрозу не только сделанные инвестиции, но и, что важнее, человеческие жизни", - говорится в заявлении.