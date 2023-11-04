В Бухаресте сотни людей устроили марш солидарности с палестинцами

Демонстрацию организовала ассоциация палестинского сообщества

БУХАРЕСТ, 4 ноября. /ТАСС/. Манифестация солидарности с палестинским народом прошла в столице Румынии. Об этом сообщило агентство Agerpres.

По его данным, несколько сотен человек с палестинскими флагами скандировали лозунги "Остановите войну!", "Спасите детей сектора Газа!" и "Свободная Палестина". В мероприятии, организованном ассоциацией палестинского сообщества, участвовали проживающие в стране палестинцы, выходцы из других стран Ближнего Востока и румыны.

Участники акции прошли маршем от площади Университета до парламента, держа транспаранты с надписями "Прекратить геноцид в секторе Газа!", "Свободу!" и "Один Холокост не оправдывает другой!" Манифестация проходила в условиях повышенных мер безопасности, по маршруту следования дежурили жандармы, инцидентов не было.

Ассоциация палестинского сообщества в Румынии разместила в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) требования прекратить бомбардировки Газы, вывести Армию обороны Израиля из сектора, соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и признать право палестинского государства на существование.

Это вторая демонстрация солидарности с палестинским народом, организованная ассоциацией в Бухаресте после обострения ситуации на Ближнем Востоке.