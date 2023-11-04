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обновлено 4 ноября, 15:57
Палестино-израильский конфликт

МИД Египта назвал эскалацию в Газе результатом нерешенности палестинской проблемы

Глава ведомства Самех Шукри призвал к незамедлительному прекращению огня в Газе

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Нынешняя эскалация напряженности в секторе Газа является результатом неспособности решить палестинскую проблему в ее основе. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, которая состоялась в Аммане.

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"Нынешняя беспрецедентная эскалация в секторе Газа является результатом неспособности разобраться с корнями палестинской проблемы", - отметил египетский министр. В связи с этим Шукри указал на необходимость "прекратить решать вопросы, которые угрожают международному миру и безопасности, с использованием двойных стандартов".

Глава МИД Египта призвал к незамедлительному прекращению огня в Газе, чтобы "смягчить последствия конфликта для мирных жителей", и "к совместной работе по возобновлению мирного процесса, основанного на решении о создании двух независимых государств". 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликт
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