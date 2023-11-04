ОАЭ считают действия Израиля в Газе непропорциональным ответом на нападение ХАМАС

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш отметил, что захват заложников боевиками ХАМАС, убийства мирных жителей и удары Израиля по сектору Газа не оставили пространства для дипломатического урегулирования конфликта

АБУ-ДАБИ, 4 ноября. /ТАСС/. Массированные удары Израиля по сектору Газа являются непропорциональным ответом на нападение, совершенное радикальным палестинским движением ХАМАС на еврейское государство. Об этом заявил советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш.

"Реакция Израиля на нападение 7 октября непропорциональна. <...> Необходимо прекратить боевые действия, остановить страдания в Газе и освободить всех заложников", - сказал Гаргаш на политической конференции World Policy Conference в Абу-Даби.

Как отметил советник президента, захват заложников боевиками ХАМАС, убийства мирных жителей и удары Израиля по сектору Газа, сопровождающиеся жертвами среди гражданского населения, не оставили пространства для дипломатического урегулирования конфликта, а также создали угрозу его распространения на весь регион. "Чем дольше продолжаются атаки на Газу, чем дольше удерживаются заложники, тем выше вероятность расширения конфликта", - подчеркнул он.