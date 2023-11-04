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обновлено 4 ноября, 16:11
Палестино-израильский конфликт

МИД Израиля прокомментировал решение Турции отозвать посла для консультаций

Это ставит турецкое руководство на шаг ближе к поддержке радикалов из ХАМАС, считают в ведомстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Решение Анкары отозвать посла из Тель-Авива для консультаций в свете обострения ситуации в регионе ставит турецкое руководство на шаг ближе к поддержке радикалов из палестинского движения ХАМАС.

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Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

"Решение турецкого правительства вернуть посла для консультаций, пока Государство Израиль ведет оборонительную войну, навязанную ему террористической организацией, которая хуже ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС), является еще одним шагом турецкого президента к тому, чтобы встать на сторону террористической организации ХАМАС", - заявило внешнеполитическое ведомство. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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