4 ноября, 15:56
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ заявил об ударе ХАМАС по гуманитарному коридору в секторе Газа

По данным армии, с израильской стороны сообщений о пострадавших не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали удар со стороны палестинской радикальной организации ХАМАС по гуманитарному коридору в секторе Газа, созданному для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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По ее информации, ранее в субботу израильские военные на арабском языке оповестилии население анклава о том, что с 13:00 до 16:00 (с 14:00 до 17:00 мск) трасса Салах-ад-Дин будет открыта для выезда мирных жителей из северной части сектора в южную ради их безопасности.

"Террористическая организация ХАМАС воспользовалась гуманитарным окном, которое Армия обороны Израиля предоставила жителям сектора Газа для продвижения на юг, и террористы обстреляли из минометов и противотанковыми ракетами войска Армии обороны Израиля, которые прибыли [в этот район] и принимали меры для открытия этого пути", - говорится в сообщении.

По данным армии, с израильской стороны сообщений о пострадавших не поступало. "Этот инцидент еще раз доказывает, что ХАМАС эксплуатирует население Газы и мешает ему действовать в интересах собственной безопасности", - полагают израильские военные. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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