На юге Израиля перехватили ракету, запущенную из Газы

Был задействован противоракетный комплекс "Стрела", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Израильские военные сбили в небе на юге страны ракету, запущенную из сектора Газа, задействовав для этого противоракетный комплекс "Стрела" (также известен под ивритским названием "Хец"). Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в районе Арава, был выявлен пуск ракеты из сектора Газа, она была перехвачена системой противовоздушной обороны "Стрела", - говорится в сообщении.

Долина Арава находится на самом юге Израиля, на границе с Иорданией.