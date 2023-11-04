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обновлено 4 ноября, 16:17
Палестино-израильский конфликт

На юге Израиля перехватили ракету, запущенную из Газы

Был задействован противоракетный комплекс "Стрела", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Израильские военные сбили в небе на юге страны ракету, запущенную из сектора Газа, задействовав для этого противоракетный комплекс "Стрела" (также известен под ивритским названием "Хец"). Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в районе Арава, был выявлен пуск ракеты из сектора Газа, она была перехвачена системой противовоздушной обороны "Стрела", - говорится в сообщении.

Долина Арава находится на самом юге Израиля, на границе с Иорданией. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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