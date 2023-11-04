В ОАЭ заявили, что прилагают усилия для урегулирования ситуации в секторе Газа

Страна добивается прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта

АБУ-ДАБИ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принимает активное участие в урегулировании очередного этапа палестино-израильского конфликта. Об этом заявил его дипломатический советник Анвар Гаргаш.

"Президент ОАЭ принимает самое активное участие в дипломатических и гуманитарных усилиях в связи с войной в Газе", - сказал Гаргаш, выступая на политической конференции World Policy Conference в Абу-Даби. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты, первыми среди стран Персидского залива нормализовавшие отношения с Израилем, "делают все возможное, чтобы помочь общим усилиям" региональных игроков, которые заинтересованы в деэскалации.

"После 7 октября ОАЭ были не самой громкой, но одной из самых конструктивных [сторон]", - подчеркнул Гаргаш, отметив, что страна добивается прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Он также выразил надежду на то, что Совет Безопасности ООН сможет принять соответствующую резолюцию, и призвал постоянных членов не применять в ее отношении право вето.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии.