Блинкен: Израиль должен принять меры, чтобы предотвратить жертвы среди мирных жителей

США передали еврейскому государству информацию о дополнительных шагах в этой связи, заявил американский госсекретарь

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Израильские власти должны принять все возможные меры, чтобы предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа, США передали еврейскому государству информацию о дополнительных шагах в этой связи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Египта и Иордании в Аммане.

"Мы все сегодня говорили об очевидной необходимости защиты палестинского мирного населения. Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на защиту от напавшей на него террористической организации ХАМАС, которой нет ни малейшего дела до палестинского народа и его будущего", - сказал глава американской дипломатии.

"Такое же право [на самооборону] есть у каждой из наших стран. Но когда Израиль проводит свою операцию, имеет значение, как он это делает. Израиль должен принять все возможные меры для предотвращения жертв среди мирного населения, - подчеркнул Блинкен. - В ходе моих вчерашних встреч с израильскими должностными лицами [в Тель-Авиве] я рассказал о дополнительных шагах, которые они могут и должны предпринять именно для этого".

По его словам, "защита мирного населения поможет предотвратить дальнейшее использование ситуации [боевиками] ХАМАС". "Но самое главное - это просто правильный и моральный поступок", - добавил глава Госдепартамента.