Блинкен заявил, что возвращение к статус-кво на Ближнем Востоке невозможно

Как сообщил американский госсекретарь, США продолжают считать, что единственным жизнеспособным путем является двухгосударственное решение

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что возвращение к статус-кво на Ближнем Востоке невозможно и требуется активизировать работу для воплощения в жизнь урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа образования двух независимых государств. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Аммане по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Египта Самехом Шукри и Иордании Айманом ас-Сафади.

"Работая вместе над решением всех текущих проблем, мы одновременно должны действовать в целях строительства безопасного и прочного мира. Чтобы это произошло, мы должны создать условия, гарантирующие, что мы через несколько недель или месяцев не окажемся опять в нынешней ситуации. У нас сегодня состоялось широкое обсуждение общей заинтересованности в создании фундамента прочной безопасности и непреходящего мира", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "США продолжают считать, что единственным жизнеспособным путем является двухгосударственное решение <...>". "И мы обсудили некоторые значимые и практические шаги, которые можем сделать, чтобы помочь продвинуть эту концепцию, чтобы мы достигли этой цели", - сообщил Блинкен, не вдаваясь в детали. "У нас и наших партнеров будут разные взгляды на то, как лучше всего выйти на эти шаги. Но мы все понимаем, что не можем вернуться к статус-кво. И мы все понимаем, что мы все разделяем не только заинтересованность, но и ответственность - чтобы сделать все возможное в целях подготовки сообща лучшего пути вперед", - сказал госсекретарь.

"Никто из нас не думает, что это будет легко", - признал Блинкен. "Но именно сейчас, когда ставки высоки как никогда, когда перспективы кажутся самыми мрачными, мы должны активизировать работу, чтобы ответить на этот вызов", - убежден шеф американской дипломатии.