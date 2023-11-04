СМИ: госсекретарь США 5 ноября посетит Багдад

Как сообщил портал Baghdad today, Энтони Блинкен проведет переговоры с руководством Ирака

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, посетит с визитом Багдад, где проведет переговоры с руководством Ирака. Об этом сообщил новостной портал Baghdad today.

По его информации, Блинкен "совершит официальный визит в иракскую столицу, в ходе которого встретится с премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном". По данным портала, госсекретарь в Багдаде намерен обсудить "развитие ситуации в регионе после войны в [палестинском секторе] Газа". Некоторое время назад Блинкен провел встречу с главами МИД пяти арабских государств и представителем палестинского руководства в столице Иордании, в ходе которой также рассматривалась обстановка в палестинском анклаве.

Программа нынешнего турне госсекретаря ранее не включала визит в столицу Ирака. Как сообщал руководитель пресс-службы Госдепартамента США, шеф американской дипломатии отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии. Он уточнил, что "Блинкен посещает Тель-Авив (Израиль), Амман (Иордания), Анкару (Турция), Токио (Япония), Сеул (Республика Корея) и Нью-Дели (Индия) 2-10 ноября 2023 года".