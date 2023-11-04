ОАЭ считают, что США должны добиваться мира для Газы для сохранения влияния в регионе

Вашингтон должен работать над поиском новых способов решения палестино-израильского конфликта, заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш

АБУ-ДАБИ, 4 ноября. /ТАСС/. США для сохранения своего влияния на Ближнем Востоке должны добиваться прекращения огня в секторе Газа и работать над поиском новых способов решения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

"Если этот кризис продолжится, особенно его гуманитарная составляющая, если этот кризис вернет нас к старой политике сдерживания, существовавшей до 7 октября, я думаю, что роль Америки здесь [в регионе] перестанет считаться эффективной", - сказал Гаргаш на политической конференции World Policy Conference в Абу-Даби.

По его словам, оценка участия США в урегулировании конфликта зависит от того, как скоро Израиль прекратит вести боевые действия в секторе Газа. "Участие США будет видно только тогда, когда мы закончим эту войну, и только в том случае, если мы выработаем другой процесс решения [палестинской] проблемы", - подчеркнул Гаргаш.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии.