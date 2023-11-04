ОАЭ не считают, что Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке

При этом, как заявил советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш, в регионе "будут существовать различные национальные и идеологические интересы"

АБУ-ДАБИ, 4 ноября. /ТАСС/. Иран заинтересован в том, чтобы играть конструктивную роль в развитии Ближневосточного региона, и не использует очередное обострение палестино-израильского конфликта для дестабилизации обстановки. Об этом заявил советник президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш на политическом форуме World Policy Conference в Абу-Даби.

"Мы знаем, что Иран заинтересован в том, чтобы стать частью регионального процветания", - сказал он, комментируя утверждения о причастности Тегерана к нападению радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

По словам Гаргаша, ОАЭ не разделяют опасений некоторых западных стран относительно того, что Иран на фоне ситуации в секторе Газа может вступить в прямую конфронтацию с Израилем. В то же время он подчеркнул, что "на Ближнем Востоке будут существовать различные национальные и идеологические интересы".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии.