Hill: все больше американцев с опаской относятся к дальнейшему оказанию помощи Киеву

Как пишет издание, контрнаступление Киева уже пять месяцев "идет с большим трудом"

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Число американцев, которые с осторожностью относятся к возможности и далее направлять Украине помощь без четких намеченных целей, растет. Такое мнение приводится в статье, опубликованной в электронной версии газеты The Hill.

Как подчеркивает издание, "все большее число американцев, особенно в Республиканской партии, с опаской относятся к оказанию дальнейшей поддержки Украине без четкой цели прекращения" конфликта. Кроме того, указывают авторы статьи, контрнаступление Киева уже пять месяцев "идет с большим трудом". Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) "по большей части упираются в бастион российских войск".

Издание считает, что "впереди еще больше политических препятствий" для отправки Киеву американской помощи. При этом "имеющиеся для Украины деньги быстро заканчиваются, растут опасения по поводу тупиковой ситуации" в конфликте. С наступлением зимы ВСУ потребуется постоянный приток военной помощи для поддержания продолжающегося контрнаступления на юге страны, отмечает The Hill.

По мнению авторов статьи, "неспособность добиться существенного прогресса также происходит в тот момент, когда США и другие мировые державы сосредоточивают свое внимание на Израиле". В связи с обострением палестино-израильского конфликта, подчеркивает издание, "Украина опасается, что ее оставляют в стороне".