ВВС Турции поразили 15 курдских целей в Ираке

Об этом сообщило турецкое министерство национальной обороны

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Турции поразили 15 целей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщило турецкое министерство национальной обороны.

"ВВС поразили 15 целей террористической сепаратистской организации в регионе Хакурк на севере Ирака 4 ноября в 19:30 [время совпадает с московским]", - говорится в заявлении ведомства.

Вооруженные силы Турции периодически проводят операции и наносят точечные удары в Ираке по объектам, где расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием РПК. Такие трансграничные операции санкционирует парламент, который на протяжении последних лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый военным сроком на год. Багдад в свою очередь осуждает действия Анкары, называя их нарушением суверенитета Ирака.