NYT: поездка Блинкена на Ближний Восток показывает, в каком тупике находятся США

Как отмечает издание, США оказались "зажаты между международной яростью по поводу гибели палестинцев и непоколебимой поддержкой Израиля"

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. США оказались в трудном положении из-за того, что поддерживают Израиль, когда мировая общественность потрясена гибелью гражданского населения в секторе Газа. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, поездка госсекретаря США Энтони Блинкен в страны Ближнего Востока подчеркнула "трудное положение, в котором оказались США, зажатые между международной яростью по поводу гибели палестинцев и непоколебимой поддержкой Израиля". Все больше стран обращаются к Вашингтону с призывом оказать давление на Израиль, чтобы было объявлено прекращение огня без каких-либо условий.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники информировал, что США опасаются, что страна может "оказаться в изоляции" из-за критики со стороны международного сообщества ее позиции в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

По данным телеканала CNN, президент США Джо Байден и его советники предупреждают в частных беседах руководство Израиля, что страдания гражданского населения в секторе Газа ослабляют поддержку военной операции ЦАХАЛ. Кроме того, Вашингтон предупреждает еврейское государство о растущем недовольстве мировой общественности по поводу методов и средств ведения операции против палестинского радикального движения ХАМАС.

Глава американской дипломатии отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии. Блинкен посещает Тель-Авив (Израиль), Амман (Иордания), Анкару (Турция), Токио (Япония), Сеул (Республика Корея) и Нью-Дели (Индия) 2-10 ноября 2023 года.