AP: Египет и Катар предложили Израилю объявить гуманитарные паузы

Она необходима, чтобы обеспечить доставку помощи в сектор Газа и эвакуацию раненых

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Египет и Катар предлагают Израилю объявить гуманитарные паузы продолжительностью от 6 до 12 часов, чтобы обеспечить доставку помощи в сектор Газа и эвакуацию раненых. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на египетских чиновников.

По их данным, Египет вместе с Катаром предлагают объявить такие гуманитарные паузы, чтобы оказать помощь палестинцам в анклаве. Официальные лица этих стран также обратились к Израилю с предложением выпустить женщин и пожилых людей из Газы в обмен на освобождение движением ХАМАС заложников. Как отмечает агентство, Израиль вряд ли примет эти предложения.

Ранее портал Axios информировал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что введение гуманитарных пауз даст руководству страны больше времени на проведение наземной операции в секторе Газа и позволит снизить давление на администрацию президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.