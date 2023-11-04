Глава МИД ФРГ предложила Азербайджану поддержку в разминировании

Анналена Бербок также выразила надежду на скорое продолжение мирных переговоров между Баку и Ереваном при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила Азербайджану поддержку в разминировании. Она также выразила надежду на скорое продолжение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Три десятилетия конфликта буквально превратили Карабах и прилегающие области в опасное минное поле", - сказала Бербок после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку. Она подчеркнула, что "во всем регионе люди надеются на мир". "Для этого нужна готовность наладить новые отношения на благо всех азербайджанцев и армян", - отметила глава МИД ФРГ, добавив, что это единственный способ достичь устойчивого мира.

Это, по ее мнению, также в интересах Азербайджана. "Суверенитет и территориальная целостность Армении и Азербайджана являются основой любых мирных переговоров", - констатировала глава внешнеполитического ведомства Германии.

Бербок прибыла в Азербайджан в субботу. Ранее она посетила Армению. Помимо переговоров с Байрамовым, глава МИД ФРГ встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном и вопросы мира на Южном Кавказе.