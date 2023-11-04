4 ноября, 19:12
Палестино-израильский конфликт

Авианосец США Dwight Eisenhower прибыл на Ближний Восток

Вашингтон ранее сообщил, что пока не принял окончательного решения о переброске второго авианосца в восточную часть Средиземного моря

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Авианосец Dwight Eisenhower прибыл в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США на Ближнем Востоке.

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"Ударная группа авианосца Dwight Eisenhowerприбыла на Ближний Восток в зону ответственности СЕНТКОМ в рамках усиления регионального присутствия", - говорится в сообщении командования в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби проинформировал, что Dwight Eisenhower и его ударная группа в течение ближайшей недели отправятся для давно запланированной переброски в зону ответственности Европейского командования ВС США. Он пояснил, что корабли пройдут через Атлантический океан в Средиземное море. Как утверждал Кирби, Вашингтон пока не принял окончательного решения о переброске второго авианосца в восточную часть Средиземного моря, но он выдвинется в этом направлении и может быть задействован в том случае, если какая-либо враждебная по отношению к Израилю сторона пойдет на эскалацию. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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