Вице-канцлер ФРГ назвал нападение ХАМАС на Израиль объявлением войны цивилизованному миру

Роберт Хабек считает, что радикальное движение должно быть уничтожено

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") назвал нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль объявлением войны цивилизованному миру и заявил, что ХАМАС должно быть уничтожено.

"Это нападение требует от Израиля необходимых выводов", - сказал Хабек в видеообращении. "По сути, ХАМАС должно быть уничтожено, потому что оно разрушает мирный процесс на Ближнем Востоке", - заявил министр.

По его словам, палестинцы имеют право на собственное государство. Вице-канцлер подчеркнул, что решение о создании двух государств является правильным политическим ответом. Однако движение ХАМАС, по его мнению, не заинтересовано в таком решении. "Оно борется не за то, чтобы палестинское население имело свое собственное государство. Оно борется за войну. Оно хочет развязать войну и уничтожить Израиль, что, конечно, никогда не произойдет, но принесет неисчислимые страдания и его собственному народу", - считает Хабек.

Как полагает политик, ХАМАС лжет, когда представляет свои действия как политическое предложение. "Это не политическое предложение, это объявление войны цивилизованному миру", - указал Хабек, заметив, что Израиль должен противостоять ХАМАС.

Ранее Минэкономики ФРГ распространило на своей странице в соцсети X ("икс", бывший Twitter) видеообращение Хабека, в котором он осудил антисемитские нападения в Германии. Министр выступил за "жесткий политический ответ" и призвал мусульман более четко дистанцироваться от антисемитских заявлений и действий.