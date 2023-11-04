СМИ: госсекретарь США посетит 5 ноября административный центр Палестины

Телеканал Al Hadath не сообщил о программе пребывания Энтони Блинкена в Рамалле

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье посетит административный центр Палестины, город Рамалла, расположенный на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, "завтра днем" госсекретарь посетит Рамаллу. В этом городе расположены органы управления Государства Палестина и штаб-квартира палестинского президента Махмуда Аббаса.

О программе пребывания Блинкена в Рамалле сведений не приводится.

Ранее госсекретарь провел встречу с главами МИД пяти арабских государств и представителем палестинского руководства в столице Иордании, в ходе которой обсуждалась обстановка в секторе Газа.

Программа нынешнего турне госсекретаря ранее не включала визит в административный центр Палестины. Как сообщал руководитель пресс-службы Госдепартамента США, шеф американской дипломатии отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии. Он уточнил, что у Блинкена в планах посетить с 2 по 10 ноября Тель-Авив, Амман, Анкару, Токио, Сеул и Нью-Дели. Позже иракский новостной портал Baghdad today сообщил, что Блинкен 5 ноября прибудет с официальным визитом в Багдад.