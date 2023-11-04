4 ноября, 20:04,
обновлено 4 ноября, 20:39
Палестино-израильский конфликт

В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Информации о пострадавших или материальном ущербе пока не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, впервые за день включились в центральных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в заявлении.

По данным службы скорой помощи, информации о пострадавших или материальном ущербе пока не поступало.

Воздушная тревога объявлена в центральных районах Израиля, где проживает значительная часть населения страны, впервые за 24,5 часа. До этого последнее сообщение о сиренах поступило от военных вечером 3 ноября около 21:30 по местному времени (22:30 мск). 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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