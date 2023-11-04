Начальник Генштаба армии Израиля посетил войска в секторе Газа

Герци Халеви провел совещание по оценке ситуации

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви посетил сектор Газа, где лично пообщался с военнослужащими, участвующими в военной операции против палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель армии Даниэль Хагари, сопровождавший его в этой поездке.

"Ранее сегодня я присоединился к начальнику Генштаба Армии обороны Израиля и мы въехали на территорию сектора Газа в составе оперативного конвоя. В поле мы встретились с командиром дивизии, со всеми его бригадными командирами и многими солдатами. Глава Генштаба провел совещание по оценке ситуации, в ходе которого каждый командир дивизии доложил, какие они извлекли оперативные выводы и как видят ход боевых действий на данный момент", - сообщил он на вечернем брифинге.

Военные в ходе встречи с Халеви продемонстрировали высокий боевой дух и решительный настрой на выполнение всех поставленных задач, добавил Хагари.