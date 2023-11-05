В Молдавии стартуют выборы в местные органы власти

По данным опроса общественного мнения, который провела в октябре компания Date Inteligente, кандидатов от правящей Партии действия и солидарности готовы поддержать около 19,9% жителей страны

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти стартуют в Молдавии после предварительной зачистки в рядах оппозиции. Как отмечают наблюдатели, этим голосованием контролирующая парламент и правительство проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) намерена подтвердить свою легитимность, а также таких непопулярных решений, как сохранение режима чрезвычайного положения в стране, милитаризацию и конфронтацию с Москвой, последствиями которой стали рекордная инфляция, увеличение внешнего долга и падение уровня жизни.

По данным опроса общественного мнения, проведенного в октябре молдавской маркетинговой компанией Date Inteligente, кандидатов от правящей партии готовы поддержать примерно 19,9% жителей страны. За ней следует оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (13,2%), на третьем месте - партия "Шанс" (11,3%), которую сняли с выборов в канун дня тишины, на четвертом месте - Национальное альтернативное движение (8,4%), учрежденное в этом году мэром Кишинева Иваном Чебаном. Он позиционирует свою партию как проевропейскую. Рейтинг остальных партий на уровне погрешности в 3%.

Партия "Шанс" появилась после признания летом этого года незаконной и находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" во главе с бизнесменом и политиком Иланом Шором, который выступал наиболее ярым критиком власти. В Молдавии на Шора были заведены уголовные дела. Его называли российским агентом, обвинили в коррупции, финансовых махинациях, поэтому он покинул страну.

Несмотря на обвинения Шор завоевывает популярность в новых регионах. Он обладает полной поддержкой в Огиевском районе страны, в мае представитель партии "Шор" Евгения Гуцул стала победителем выборов главы Гагаузской автономии. Два года назад на досрочных выборах мэра второго по величине города Бельцы их кандидат был назван победителем первого тура, но позже обвинен в нарушениях в ходе избирательной кампании и отстранен от выборов.

Новый скандал

Перед этими выборами власти Молдавии запретили вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции. В стране был заблокирован доступ к свыше 50 информационным порталам, большинство из которых российские. В киосках исчезла газета "Комсомольская правда в Молдове".

В канун дня тишины премьер-министр республики Дорин Речан неожиданно сообщил о решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям аннулировать регистрацию кандидатов от партии "Шанс" в отступление от Кодекса о выборах. Ранее в этот же день перед журналистами выступил директор Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяца, который обвинил российские спецслужбы якобы в поддержке оппозиции в Молдавии с целью силового захвата власти. Мустяца заявил, что СИБ располагает доказательствами незаконной деятельности партии "Шанс", а также призвал правоохранительные органы и Центральную избирательную комиссию "принять меры". По его словам, в расследовании органам безопасности Молдавии помогали спецслужбы Украины, Румынии и США. Этот доклад был приложен к постановлению чрезвычайной комиссии.

Поздно вечером на это решение успели отреагировать только ряд политиков, назвавших санкции чрезмерными и незаконными, а лидер Соцпартии Игорь Додон заявил о революционных настроениях в обществе. Со своей стороны Шор призвал оппозицию к совместным акциям протеста, а руководство партии "Шанс" обратилось к сторонникам с просьбой поддержать на выборах ряд независимых кандидатов, которые, скорее всего, были отобраны на такой случай.

Перед голосованием к гражданам обратилась президент страны Майя Санду. Она еще раз обвинила Россию во вмешательстве в выборы. Президент заверила, что у Молдавии есть шанс стать членом ЕС, и призвала голосовать за кандидатов от ПДС, отметив, что в избирательных списках есть псевдоевропейские партии.

Как будет проходить голосование

По данным Центральной избирательной комиссии, на этих выборах предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также более 11 тыс. членов местных советов. На эти должности претендуют свыше 57 тыс. человек, среди которых представители 35 партий, а также свыше 1 тыс. независимых кандидатов. На должность мэра Кишенева баллотируются 27 кандидатов, однако опросы общественного мнения называют бесспорным фаворитом действующего градоначальника Чебана, который может победить уже в первом туре. С большим отставанием в рейтинге за ним следует выдвинутый ПДС депутат парламента Лилиан Карп.

Согласно местным законам, победителем выборов мэра считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей. В противном случае проводится второй тур. Для признания голосования состоявшимися явка в отдельных избирательных округах должна превысить одну четверть избирателей. Во втором туре порог установлен на уровне одной пятой от внесенных в списки избирателей.

За голосованием будут следить около 500 иностранных наблюдателей. Среди них представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Европейского парламента, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, а также дипломаты ряда стран. Представители посольства России не были приглашены на эти выборы. Кроме того, ЦИК Молдавии отказал в аккредитации ряду российских наблюдателей из состава БДИПЧ.