4 ноября, 21:11
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС выпустит иностранцев, если Израиль гарантирует прибытие скорых к Рафаху

По словам американского чиновника, требование появилось в ответ на атаку еврейского государства по колонне машин скорой помощи, направлявшейся с ранеными к КПП на границе с Египтом

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС перестанет препятствовать выезду иностранцев из сектора Газа, когда Израиль гарантирует, что автомобили скорой помощи доберутся до контрольно-пропускного пункта "Рафах". Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

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По его словам, такое требование появилось после того, как Израиль подтвердил удар по колонне машин скорой помощи, направлявшейся с ранеными к КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что потрясен известием об этой атаке.

Израильские силы 3 ноября атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Удары были нанесены по автоколонне, а затем по участку рядом со входом в больницу, где в тот момент также находилось несколько машин скорой помощи.

Гутерриш в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта ранее призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать как блюда из меню, им необходимо следовать в обязательном порядке. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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