Арестович признал, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ в конфликте

Бывший советник главы офиса президента Украины добавил, что без изменения нынешней государственной политики Киеву придется пойти на подписание аналога Минских соглашений

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обманывал граждан страны, рассказывая в своих блогах о быстрой победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над ВС РФ.

"Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина [Украины] в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. <...> Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше", - написал он в своем Telegram-канале.

Арестович добавил, что без изменения нынешней государственной политики Киеву придется пойти на подписание аналога Минских соглашений.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что деятельность Арестовича уже изучают спецслужбы страны.

Ранее Арестович, покинувший Украину, заявил о планах выдвинуть собственную кандидатуру на пост главы государства. Он начал активно критиковать действия президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В частности, Арестович обвинил руководство страны в стратегических ошибках в военном и государственном управлении. 1 ноября он опубликовал свою программу. В соответствии с одним из пунктов Украина согласна вступить в НАТО с обещанием не отвоевывать утраченные территории.