Telegraph: Украина упустила свой шанс на победу

Отставной полковник британской армии Ричард Кемп заявил изданию, что перспективы этой страны печальны

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Украина упустила шанс перехватить инициативу в конфликте с Россией, не добившись значимых успехов в ходе начатого летом наступления. Об этом в колонке для британской The Daily Telegraph пишет отставной полковник британской армии Ричард Кемп.

"Украина упустила лучший из всех своих шансов на победу…", - такой заголовок получила статья отставного полковника. "В ситуации, когда она лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными", - пишет автор.

Кемп отмечает, что до наступления распутицы и холодов ВС Украины не удалось ни прорвать российскую оборону, ни нанести российской армии катастрофические потери, что позволило бы Киеву заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Запада. Автор статьи полагает, что надеяться на неожиданные успехи украинских сил в ближайшем будущем не приходится, а Россия, напротив, "несомненно, собирает силы для собственного наступления, которому будет противостоять измотанная украинская армия".

По его мнению, ответственность за такое положение вещей несут страны Запада, которые тянули с решениями о передаче Киеву тяжелых вооружений и дальнобойных ракет, опасаясь ответной реакции Москвы и эскалации конфликта. Теперь же, пишет Кемп, не видя существенного изменения ситуации на поле боя, европейские лидеры будут все больше склоняться к тому, чтобы "добиться договоренности с Кремлем о прекращении" конфликта. Дополнительно осложняют ситуацию приближающиеся президентские выборы в США, в преддверии которых у хозяина Белого дома Джо Байдена почти нет внешнеполитических козырей. Как возвращение к ядерной сделке с Ираном, так и шансы на нормализацию отношений Израиля с арабскими странами стали невозможными, "по крайне мере в среднесрочной перспективе".

"Разрешение конфликта на Украине - один из остающихся вариантов. Что если он (Байден - прим. ТАСС) решит принудить Украину к перемирию, угрожая сократить американскую помощь или прекратить ее оказание? Немногие европейские лидеры выступят резко против такого решения", - предполагает Кемп, призывая британское правительство не сворачивать с выбранного пути, продолжая поддерживать Киев с тем, чтобы он попытался одержать победу в конфликте.