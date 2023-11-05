В Тель-Авиве прошла акция с требованием к властям Израиля освободить заложников в Газе

Участие в ней приняли несколько тысяч человек, передает издание The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Общественная акция в поддержку семей заложников, удерживаемых сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, состоялась вечером в Тель-Авиве, сообщило издание The Times of Israel.

По его данным, участие в ней приняли несколько тысяч человек. "Мы понимаем всю важность этого момента", - заявил, обращаясь к участникам митинга, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. Он подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен сделать все возможное, чтобы вернуть заложников.

Среди участников митинга были и родственники похищенных. "Верните их домой сейчас!" - скандировали собравшиеся.