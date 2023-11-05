СМИ: в избирательной команде Байдена усиливаются разногласия

Это связано с позицией американского президента по ближневосточному конфликту, сообщает портал Axios

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Разногласия среди помощников и советников в избирательном штабе президента США Джо Байдена усиливаются из-за позиции по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, некоторые члены команды главы государства считают, что Белый дом "потворствует безнравственному нападению" на палестинцев, в то время как другие полагают, что Байден проявляет "моральную ясность", защищая Израиль от боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Как подчеркивается в статье, разногласия в Национальном комитете Демократической партии (НКДП), на который Байден опирается в своей предвыборной кампании, "отражают более серьезные поколенческие и политические споры среди демократов" по поводу ближневосточного конфликта. Так, старшее поколение поддерживает Израиль, в то время как молодые члены комитета настроены пропалестински.

Портал отмечает, что один из сотрудников НКДП даже рассматривает возможность ухода в отставку из-за позиции Байдена, который поддерживает Израиль. "Президент поставил в центр своей кампании 2020 года "битву за душу нации", но создается впечатление, что в настоящее время администрация ведет битву за свою собственную душу, - сказал источник Axios в НКДП. - Поддержку масштабных убийств палестинских мирных жителей можно рассматривать только как безнравственную". Источники портала также рассказали, что некоторые доноры Демократической партии в звонках и письмах выражают возмущение в связи с политикой вашингтонской администрации в отношении конфликта. Сотрудники НКДП, а также Агентства международного развития США (USAID) направили письма своим руководителям с требованием добиваться режима прекращения огня.

Кроме того, как отмечает газета The Washington Post, Байден из-за своей позиции по Израилю теряет популярность среди американцев арабского происхождения в Мичигане - "колеблющемся" штате, где у демократов нет явного преимущества. Поддержка местных жителей может стать ключевой на президентских выборах в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Предыдущий американский лидер Дональд Трамп, являющийся республиканцем, заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.