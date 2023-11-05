DPA: переговоры с прорвавшимся в аэропорт Гамбурга мужчиной ведутся на турецком языке

На месте ЧП работают оперативные службы и полицейские психологи

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Переговоры с мужчиной, прорвавшимся на автомобиле Audi на взлетно-посадочную полосу в аэропорту германского города Гамбург и удерживающим в салоне четырехлетнего ребенка, ведутся на турецком языке. Об этом сообщило агентство ​​​​​DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

"Мы только что установили хороший контакт с преступником", - заявила сотрудница правоохранительных органов. С мужчиной, по ее словам, идет беседа на турецком языке. На месте происшествия работают оперативники и полицейские психологи.

Вечером 4 ноября вооруженный мужчина на автомобиле прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Предположительно, ему около 35 лет. Злоумышленник произвел два выстрела и, как сообщил представитель полиции ФРГ, выбросил из машины две горящие бутылки, "своего рода коктейли Молотова". Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили мужчину, его жена позвонила в полицию и предупредила стражей порядка, что ее муж направляется с ребенком в аэропорт.

Как впоследствии сообщила полиция Гамбурга, причиной действий мужчины мог стать спор об опеке над ребенком.

Авиасообщение в аэропорту полностью прекращено. Затронуто почти 30 рейсов, порядка 3,2 тыс. пассажиров. Полиция не располагает информацией о том, пострадал ли кто-то в результате случившегося.