Трамп: из-за политики Байдена многие страны ведут себя с США как с маленькими детьми

Бывший президент Соединенных Штатов отметил, что шестилетние дети умнее, чем нынешний американский лидер

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай и многие другие государства разговаривают и ведут себя с Соединенными Штатами как с маленькими детьми из-за неудачной политики администрации Джо Байдена.

"Когда я был президентом, они (Китай, Россия - прим. ТАСС) уважали нашу страну <...>, мы были в безопасности и никто не разговаривал с нами так <...>. Я имею в виду, что Китай разговаривает с нами, как будто мы дети <...>, но посмотрите на наших лидеров <...>. Я недавно встретил детей намного умнее, а им около шести лет. Они намного умнее, чем Байден", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида.

Он заявлял, что нынешняя администрация превращает страну в банановую республику, уголовно преследуя политических оппонентов. Самого Байдена Трамп считает худшим президентом в американской истории, который не способен устоять на ногах во время официальных мероприятий и падает, находясь на трапе самолета.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.