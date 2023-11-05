Полиция в Лондоне задержала 34 участников акций в поддержку Палестины

Из них двоих подозревают в нарушении британского закона о терроризме

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Британская полиция сообщила о задержании 34 человек, участвовавших в пропалестинских акциях в Лондоне. Как говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом, в некоторых случаях причиной задержания стали попытки разжигания межрасовой вражды и нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Двое задержанных подозреваются в нарушении британского закона о терроризме, так как демонстрировали плакаты, разжигающие ненависть. На кадрах с лондонских улиц действительно можно было увидеть плакаты с надписями "Держите мир в чистоте" и звездой Давида в мусорной корзине, а также с изображениями бульдозеров радикального палестинского движения ХАМАС, прорывающих заграждение на границе с Израилем. Двое человек задержаны за нарушение общественного порядка на фоне расовой ненависти, трое - за нападение на полицейских.

В общей сложности в ходе субботних акций в Лондоне Скотленд-Ярдом были задержаны 29 человек. Еще 5 вечером 3 ноября задержали сотрудники британской полиции на транспорте - участники акции в поддержку Палестины отказывались покидать зал ожидания на вокзале Кингс-кросс. Массовые акции на вокзалах 4 ноября продолжились, однако информации о новых задержаниях не поступало. Сотрудники транспортной полиции сообщали об акциях на лондонском Чаринг-кросс, работа которого была приостановлена на два часа, а также на вокзалах Манчестера и Глазго.

"В этот напряженный день подавляющее большинство участников демонстраций в центре Лондона вели себя мирно, но в некоторых районах протесты требовали присутствия полиции. Вызывает разочарование тот факт, что отдельные группы людей демонстрировали поведение, которому нет места в Лондоне, что потребовало принять жесткие меры. В сотрудников полиции запускались фейерверки, и четверо полицейских пострадали", - сообщила представитель полиции Лондона Карен Финдли.

В очередных акциях, которые проходят в британской столице уже четвертую субботу подряд, приняли участие несколько десятков тысяч человек, а безопасность обеспечивали 1,3 тыс. полицейских. Основным требованием протестующих остается немедленное прекращение огня в секторе Газа со стороны израильской армии, однако у активистов появился также новый лозунг: "Решение только одно - интифада, революция". Он не звучал во время предыдущих демонстраций в Лондоне.

Продолжает также звучать спорный лозунг: "От реки до моря Палестина будет свободной". Он, по словам главы МВД королевства Суэллы Браверман, "толкуется многими" как призыв к уничтожению еврейского государства.