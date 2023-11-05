В Казахстане в пилотном режиме проходят выборы руководителей 45 районов и городов

Голосование на избирательных участках завершится в 20:00 по местному времени

АСТАНА, 5 ноября. /ТАСС/. Голосование на выборах руководителей (акимов) 45 районов и городов областного значения в пилотном режиме началось в Казахстане в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома республики.

"5 ноября началось голосование по выборам акимов пилотных районов и городов областного значения (45 районов и городов областного значения). Согласно данным, представленным областными избирательными комиссиями, по состоянию на 07:00 времени столицы (04:00 мск - прим. ТАСС) в регионах 1 491 избирательный участок приступил к голосованию", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на 305 наиболее крупных избирательных участках (где более 1 тыс. избирателей) совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и госкорпорацией "Правительство для граждан" организован сервис для проверки адресных сведений избирателей, не попавших в списки, но проживающих на территории избирательного участка.

В списки избирателей включено 1 062 327 граждан. На 45 должностей руководителей районов и городов областного значения претендуют 249 кандидатов. Из всех кандидатов более 63% воспользовались правом на самовыдвижение. Своих кандидатов на выборы также выдвинули все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий.

Голосование на избирательных участках завершится в 20:00 по местному времени. Территориальные избирательные комиссии должны подвести итоги волеизъявления граждан в течение трех дней со дня выборов. Избранным будет считаться кандидат, который наберет большее количество голосов, чем его конкуренты.