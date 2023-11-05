В Молдавии начались выборы в местные органы власти

По данным ЦИК страны, в ходе голосования предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти начались в Молдавии. В 07:00 (08:00 мск) на территории республики открылись 1 958 избирательных участков, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

По ее данным, в ходе голосования предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. На эти должности претендуют свыше 57 тыс. человек, среди которых представители 35 партий, а также более 1 тыс. независимых кандидатов. Согласно местным законам, победителем выборов мэра будет считаться кандидат, набравший более половины голосов избирателей. В противном случае проводится второй тур. Для признания выборов состоявшимися явка в отдельных избирательных округах должна превысить одну четверть избирателей. Во втором туре порог установлен на уровне одной пятой от внесенных в списки избирателей.

За голосованием будут следить около 500 иностранных наблюдателей. Среди них представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Европейского парламента, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, а также дипломаты нескольких стран. Представители посольства России не были приглашены на эти выборы. Кроме того, ЦИК Молдавии отказал в аккредитации нескольким российским наблюдателям из состава БДИПЧ.