В Болгарии начался второй тур выборов в местные органы власти

По данным ЦИК, на посты мэров 19 областных городов и глав местных администраций страны претендуют кандидаты от 58 партий и 9 коалиций

СОФИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Второй тур выборов в местные органы власти начался в Болгарии, в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в стране открылось более 7 тыс. участков для голосования, на около 6 тыс. из них избиратели смогут голосовать при помощи специализированных машин. На посты мэров 19 областных городов, в том числе Софии, Пловдива и Варны, а также глав местных администраций в разных районах страны претендуют кандидаты от 58 партий и 9 коалиций, а также независимые кандидаты, два из тех, кто получил в первом туре голосования 29 октября наибольшую поддержку избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии, право отдать голос на выборах имеют более 6 млн граждан.

Агитация в день голосования, объявление предварительных данных голосования и социологических опросов до закрытия участков запрещены. Данные экзитполов социологические агентства смогут представить в 20:00 (21:00 мск), когда избирательные участки будут закрыты.

Охрану общественного порядка на избирательных участках обеспечивают более 10 тыс. сотрудников полиции жандармерии.