Армия Израиля атаковала 2,5 тыс. "террористических целей" в секторе Газа

Удары нанесли сухопутные силы, ВМС и ВВС ЦАХАЛ, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Сухопутные силы, ВМС и ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 2,5 тыс. целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"С момента начала наземных операций <...> в ходе совместных действий сухопутных, воздушных и военно-морских сил в секторе Газа были нанесены удары по более чем 2,5 тыс. террористических объектов", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в секторе Газа "войска ЦАХАЛ уничтожают террористов в ближнем бою и направляют самолеты для нанесения ударов по террористической инфраструктуре ХАМАС, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления". "Ночью военные направили летательные аппараты для нанесения удара по военному комплексу ХАМАС, где располагались центры управления и контроля, наблюдательные пункты и дополнительная террористическая инфраструктура", - добавили военные.