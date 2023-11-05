Центризбирком Молдавии сообщил о приостановке голосования на одном из участков

Причиной назвали необходимость повторной печати бюллетеней

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии сообщила о приостановке голосования на одном из избирательных участков в городе Кантемир в ходе всеобщих выборов в местные органы власти.

"Сразу после открытия было заявлено о приостановлении голосования на участке 8/2 в городе Кантемир из-за необходимости повторной печати бюллетеней", - сказала на брифинге председатель Центризбиркома Анжела Караман. В ЦИК уточнили, что при вскрытии упаковки с бюллетенями обнаружился брак печати. В город будут оперативно доставлены новые бюллетени.

Караман также проинформировала, что выборов не будет в населенных пунктах Кеселие Русэ и Котовское в Гагаузской автономии Молдавии. В этих населенных пунктах на место баллотировалось всего по одному кандидату, их регистрации были аннулированы.

В ходе голосования предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. На эти должности претендуют около 50 тыс. человек, среди которых представители 35 партий, а также более 1 тыс. независимых кандидатов. К выборам было напечатано свыше 7 млн бюллетеней, из которых 1,6 млн - на русском языке.

За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей. Среди них представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), а также дипломаты нескольких стран.