СМИ: Зеленский разочарован из-за утечки о его готовящемся визите в Израиль

По данным газеты The Times of Israel, президент Украины хотел, чтобы о его поездке стало известно в день прибытия в еврейское государство

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать с визитом в Израиль на следующей неделе, но утечка информации на Channel 12 израильского телевидения разочаровала его. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

"Он [Зеленский] хотел, чтобы о визите стало известно, только когда он ступит на израильскую землю", - приводит издание заявление дипломата, который добавил, что Зеленский в связи с этим "очень разочарован".

3 ноября Channel 12 израильского телевидения сообщил, что Зеленский может прибыть с визитом в Израиль 6 и 7 ноября. По информации дипломатических источников телеканала, между Израилем и Украиной велись контакты на высоком уровне по поводу возможной поездки. Украинское издание "Страна" 3 ноября со ссылкой на источник в кабмине Украины сообщило, что Зеленский не приедет в Израиль на следующей неделе.

Около двух недель назад украинский президент уже выражал желание приехать в Израиль в знак солидарности с еврейским государством в свете нового обострения палестино-израильского конфликта. Тогда власти еврейского государства дали понять Украине, что считают такой визит несвоевременным, напоминает Channel 12.