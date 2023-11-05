5 ноября, 07:16
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Зеленский разочарован из-за утечки о его готовящемся визите в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский. AP Photo/ Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Evan Vucci

По данным газеты The Times of Israel, президент Украины хотел, чтобы о его поездке стало известно в день прибытия в еврейское государство

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать с визитом в Израиль на следующей неделе, но утечка информации на Channel 12 израильского телевидения разочаровала его. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

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"Он [Зеленский] хотел, чтобы о визите стало известно, только когда он ступит на израильскую землю", - приводит издание заявление дипломата, который добавил, что Зеленский в связи с этим "очень разочарован".

3 ноября Channel 12 израильского телевидения сообщил, что Зеленский может прибыть с визитом в Израиль 6 и 7 ноября. По информации дипломатических источников телеканала, между Израилем и Украиной велись контакты на высоком уровне по поводу возможной поездки. Украинское издание "Страна" 3 ноября со ссылкой на источник в кабмине Украины сообщило, что Зеленский не приедет в Израиль на следующей неделе.

Около двух недель назад украинский президент уже выражал желание приехать в Израиль в знак солидарности с еврейским государством в свете нового обострения палестино-израильского конфликта. Тогда власти еврейского государства дали понять Украине, что считают такой визит несвоевременным, напоминает Channel 12. 

Теги:
УкраинаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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