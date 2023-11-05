В Молдавии глава партии "Шанс" заявил, что власти дискредитировали местные выборы

Апелляционная палата Кишинева, в которой накануне руководство партии оспорило решение властей снять политическую силу с выборов, затянула слушание и перенесла его на 5 ноября

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Стартовавшие в воскресенье выборы в местные органы власти в Молдавии полностью дискредитированы решением правящей Партии действия и солидарности (ПДС) снять за день до голосования оппозиционную политсилу "Шанс". Об этом заявил ее лидер Алексей Лунгу после того, как Апелляционная палата Кишинева, в которой накануне руководство партии оспорило решение властей, затянула слушание и перенесла его на 5 ноября.

"Апелляционная палата Кишинева так и не решилась вчера принять решение по иску партии "Шанс". Слушание затянули до глубокой ночи и в итоге перенесли на сегодня, 5 ноября, на 11.00 (12.00 мск). Тем временем выборы идут, и в бюллетенях там, где "Шанс", печать "Выбыл". В двух селах на юге Молдовы, где были зарегистрированы кандидаты от нашей партии, голосование отменили совсем… Процесс выборов в Молдове полностью дискредитирован", - написал в Telegram-канале Лунгу. По его словам, по всем законам это дело должен рассмотреть районный суд Кишинева, куда обратилось руководство партии. "Но оно чудесным образом очутилось в Апелляционной палате. Зачем такие фокусы? Все очень просто - там у [президента Молдавии Майи] Санду и ПДС свои люди", - отметил Лунгу.

Накануне глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца представил отчет о незаконном финансировании партии "Шанс" со стороны запрещенной партии "Шор". По его словам, материалы расследования, которое было проведено с помощью коллег из Румынии, США и с Украины, будут переданы в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Однако уже через пару часов премьер страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс". ЦИК Молдавии принял к сведению решение комиссии и постановил во всех бюллетенях проставить клеймо "Выбыл" всем электоральным конкурентам от политической партии "Шанс".

В ходе голосования предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. На эти должности претендуют около 50 тыс. человек, среди которых представители 35 партий, а также более 1 тыс. независимых кандидатов. К выборам было напечатано свыше 7 млн бюллетеней, из которых 1,6 млн - на русском языке.

За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей. Среди них представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, а также дипломаты ряда стран.