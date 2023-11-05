СМИ: "Исламский джихад" освободит иностранных заложников при временном перемирии

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников может составлять не менее 242

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение "Исламский джихад" утверждает, что освободит иностранных заложников в случае достижения соглашения о временном перемирии в секторе Газа с Израилем. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Мы освободим иностранных гражданских заложников, если будет достигнуто временное перемирие", - приводит канал заявление радикалов.

В конце октября ХАМАС объявило о готовности заключить соглашение об обмене всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных радикалами в ходе операции на территории Израиля.

2 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним уточненным данным израильских военных, составляет не менее 242.