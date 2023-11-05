Снятая с выборов в Молдавии партия потребует отмены итогов голосования

Представители формирования "Шанс" считают, что это мероприятие нельзя считать свободным, справедливым и демократическим

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Снятая властями Молдавии с выборов оппозиционная партия "Шанс" потребует признания результатов голосования недействительными.

"Учитывая серьезные нарушения, неправомерное устранение с выборов сильного конкурента, злоупотребления со стороны избирательных органов, мы считаем, что эти местные выборы не могут считаться свободными, справедливыми и демократическими. В этой связи мы потребуем отмены результатов выборов и признания их недействительными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале формирования. В нем отмечено, что партия оспорила в суде "незаконное и неправомерное" решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) аннулировать регистрацию ее кандидатов.

"После ряда отсрочек, связанных с отказом судей от участия в этом процессе, и попыток переложить ответственность на другие инстанции, рассмотрение дела все же началось... Избирательный спор еще не закончен. Представители КЧС намеренно затягивают процесс, в результате чего к началу дня голосования мы не имеем решения суда", - отмечается в документе.

В партии также обратили внимание на то, что "в соответствии с законодательными нормами, после оспаривания акта об отмене регистрации он считается приостановленным по праву и не может быть исполнен до вынесения окончательного решения".

Снятие партии "Шанс" с выборов

Накануне глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца представил отчет о незаконном финансировании партии "Шанс" со стороны запрещенной партии "Шор". По его словам, материалы расследования, которое было проведено с помощью коллег из Румынии, США и с Украины, будут переданы в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Однако уже через пару часов премьер страны Дорин Речан выступил с заявлением, что КЧС решила аннулировать регистрацию представителей "Шанса" на выборах. ЦИК Молдавии принял к сведению решение комиссии и постановил во всех бюллетенях проставить печать "Выбыл" всем электоральным конкурентам от этой партии.

В ходе голосования предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. На эти должности претендуют около 50 тыс. человек, среди которых представители 35 партий, а также более 1 тыс. независимых кандидатов. К выборам было напечатано свыше 7 млн бюллетеней, из которых 1,6 млн - на русском языке.

За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей. Среди них представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), а также дипломаты нескольких стран.