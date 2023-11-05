В Великобритании сообщили, что более 100 британцев покинули Газу через КПП "Рафах"

Зампремьера Соединенного Королевства Оливер Дауден отметил, что в общей сложности правительство страны намерено эвакуировать из Газы около 200 своих граждан

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Более 100 граждан Великобритании смогли покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Оливер Дауден.

"Более 100 британских граждан прошли через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Египет. Вчерашнее закрытие этого КПП вызывает сожаление. Мы могли бы вывести из Газы еще большее число людей. Но мы работаем над тем, чтобы КПП снова открылся. Я надеюсь, что успешные результаты этой работы будут видны уже сегодня", - сказал Дауден в интервью телеканалу Sky News.

В общей сложности правительство Великобритании намерено эвакуировать из Газы около 200 своих граждан.