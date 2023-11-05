Литва планирует нанять еще 450 специалистов для охраны границы с Белоруссией

По словам начальника погранведомства республики генерала Рустамаса Любаеваса, с учетом геополитической ситуации роль пограничной охраны постоянно возрастает

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Литва в течение двух лет увеличит число пограничников, несущих охрану на границе с Белоруссией, на 450 человек. Об этом сообщило агентство BNS.

"Согласно штатному плану, в течение двух лет мы дополнительно подготовим для Службы охраны государственной границы при МВД Литвы 450 сотрудников", - приводятся в сообщении слова начальника погранведомства генерала Рустамаса Любаеваса.

По его словам, с учетом геополитической ситуации роль пограничной охраны постоянно возрастает. "Необходимо укреплять охрану границы", - сказал генерал.

Пополнению, которое планируется принять на службу в 2024-2025 годах, предстоит прослушать трехмесячные курсы. "Для подготовки дополнительных сил предусмотрены два года, так как сразу обучить такое количество сложно", - отметил Любаевас.

В настоящее время в системе Службы охраны госграницы работают 4,3 тыс. человек. Это и должностные лица, непосредственно занятые на охране границы, и государственные служащие.