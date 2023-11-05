Армия Израиля сообщила о задержании с 7 октября 1 350 палестинцев

По данным армейской пресс-службы, из них 850 человек являлись представителями движения ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 1 350 палестинцев, в том числе 850 активистов палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На данный момент с начала войны 1 350 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС), 850 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ночь на 5 ноября израильские силовики действовали по всему Западном берегу с целью задержания подозреваемых в терроризме, в том числе в крупных палестинских городах Хеврон и Дженин, где отмечались перестрелки. "В течение ночи спецподразделения ЦАХАЛ задержали 34 разыскиваемых лица, 18 из которых являются активистами ХАМАС", - отметили в пресс-службе.