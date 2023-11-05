Либералы ФРГ предложили отменять выплаты въезжающим через страны ЕС мигрантам

Тем самым СвДП намерена уменьшить стимулы для нелегальной миграции в Германию

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию "Светофор", предлагает отменять выплаты мигрантам, въехавшим в ФРГ через другую страну Европейского союза (ЕС). Об этом пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ СвДП.

Тем самым либералы намерены уменьшить стимулы для нелегальной миграции в Германию. В соответствии с предложением в ФРГ должна быть возможность при определенных условиях снизить уровень пособий почти до нуля, если будет ясно, что "другое государство-член ЕС несет ответственность за лицо, ищущее защиты, в соответствии с Дублинскими правилами". Дублинское соглашение возлагает ответственность за размещение мигрантов на ту страну, через которую они въехали в Евросоюз.

Документ должен быть представлен на рассмотрение руководству партии в понедельник.

С января по конец сентября этого года в Германии запросили убежища 233 744 человека - на 73% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Многие коммуны не справляются с размещением, снабжением и интеграцией мигрантов.