ЦИК Молдавии отказал в аккредитации на выборах наблюдателям от Партии европейских левых

В Центризбиркоме посчитали партию не международной организацией

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала в аккредитации на проходящих выборах в местные органы власти наблюдателям от Партии европейских левых (ПЕЛ). Об этом заявил на брифинге в Кишиневе представитель партии Аттила Вайнаи.

"В ЦИК сказали, что Партия европейских левых - это, по их мнению, не международная организация и поэтому не может посылать наблюдателей на выборы в Молдове. Это очень странно, потому что ПЕЛ не раз посылала наблюдателей на выборы в разные страны мира, в том числе в Латинскую Америку, в Азию, в Европу, и нигде до сих пор никто нам не сказал, что наша партия не является международной организацией", - сказал Вайнаи.

Ранее ЦИК Молдавии отказал в аккредитации на выборах части российских наблюдателей из состава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ "по рекомендации компетентных органов". В связи с этим постпредство России в ОБСЕ заявило, что настаивает на срочном вмешательстве в ситуацию руководства БДИПЧ, и потребовало от руководства Молдавии "вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств в электоральной сфере".

Всего за голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей. Среди них представители БДИПЧ ОБСЕ, Европейского парламента, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), а также дипломаты нескольких стран.