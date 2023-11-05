Страны юга Африки выразили озабоченность действиями ополченцев в ДР Конго

Государства-члены SADC рекомендовали развернуть в этой стране соответствующие миссии

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Участники внеочередного саммита Сообщества развития Юга Африки (SADC) выразили обеспокоенность в связи с активизацией ополченцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) боевых действий на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Как сообщается в итоговом коммюнике саммита, прошедшего в Луанде, государства-члены дали рекомендации по развертыванию миссии SADC в ДРК.

"Саммит выразил обеспокоенность ухудшением положения в сфере безопасности и гуманитарной ситуации в восточной части ДРК и в связи с сообщениями о возобновлении силами М23 нападений и захватом ими новых территорий, что является явным нарушением соглашения о прекращении огня, - говорится в заявлении, текст которого опубликован администрацией президента ЮАР. - Саммит дал стратегическую установку по развертыванию миссии SADC в ДРК для восстановления мира и безопасности в стране".

В мае участники саммита SADC приняли решение направить на восток ДРК свои миротворческие силы для поддержки конголезского правительства в борьбе против повстанцев. Пока не известны ни численность направляемого в ДРК контингента, ни временные рамки его отправки.

SADC объединяет 16 государств, включая ДРК. Основополагающие документы организации предусматривают возможность проведения военных операций с целью поддержания безопасности и защиты государств на юге континента. Согласно уставу SADC, участник организации должен официально обратиться за военной помощью.

В ДРК уже находятся миротворческие силы Восточноафриканского сообщества (ВАС), однако конголезское правительство обвиняет их в пассивности в борьбе с повстанцами. В свою очередь командование сил ВАС утверждает, что не имеет мандата на прямые боевые действия против повстанцев и должно выполнять чисто миротворческие функции.

Повстанцы из М23 предприняли наступление на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. В ноябре 2022 года было достигнуто соглашение о прекращении огня на востоке ДРК. Однако в минувшем месяце отряды М23 возобновили наступление, угрожая захватом двух городов на востоке страны - Гомы и Саке. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке боевиков. Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил.