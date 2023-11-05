В ЦИК Молдавии отметили сниженную активность избирателей на выборах в местные органы

Показатели примерно на 3 процентных пункта ниже, чем в 2019 году, сообщила председатель комиссии Анжела Караман

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Активность избирателей на проходящих в воскресенье выборах в местные органы власти в Молдавии ниже показателей голосования 2019 года. Об этом сообщила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.

"На 12:00 (13:00 мск) в голосовании приняли участие порядка 18% избирателей. Если сравнить с данными за 2019 год, то эти показатели примерно на 3 процентных пункта ниже", - сказала Караман.

В ходе голосования жителям Молдавии предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии в отступление от Кодекса о выборах аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс". Это решение подвергла жесткой критике оппозиция, которая обвинила в давлении контролирующую правительство проевропейскую Партию действия и солидарности.

В ходе избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других. За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, а также дипломаты нескольких стран. Представителям РФ в наблюдении за выборами отказали.