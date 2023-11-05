5 ноября, 10:35
Палестино-израильский конфликт

Reuters: эвакуацию из Газы через КПП "Рафах" приостановили с 4 ноября

По данным агентства, причиной стала израильская атака машины скорой помощи в палестинском анклаве

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Эвакуация пострадавших жителей и владельцев иностранных паспортов из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Египет прекращена с субботы, 4 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в египетской службе безопасности и медиков.

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По их информации, эвакуация была приостановлена после того, как Израиль в пятницу атаковал машину скорой помощи в Газе.

Армия Израиля 3 ноября нанесла удар по машине скорой помощи, которая, по данным израильской стороны, использовалась сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС. По данным военных, в результате удара было уничтожено несколько радикалов. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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