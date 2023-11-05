Армия Израиля сообщила о ликвидации террориста ИГ в перестрелке на Западном берегу

По данным армейской пресс-службы, Набиль Халабия "в конце долгой и напряженной погони был локализован в одном из домов в Абу-Дисе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики застрелили боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе рейда в деревне Абу-Дис на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сегодня утром в ходе совместной операции в деревне Абу-Дис, проведенной силами ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) и полиции Иерусалима под руководством Службы общей безопасности Израиля, террорист Набиль Халабия был убит в перестрелке с силовиками. Халабия - боевик ИГ, ранее находившийся в [израильской] тюрьме за террористическую деятельность", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Халабия "в конце долгой и напряженной погони был локализован в одном из домов в Абу-Дисе". "Когда силовики прибыли к дому, чтобы арестовать его, террорист открыл огонь по военным и был убит в последовавшей перестрелке", - указали в пресс-службе.

Кроме того, "в этом районе [в Абу-Дисе] произошли ожесточенные столкновения [палестинцев с силовиками]", в ходе которых "были сделаны выстрелы и брошены взрывные устройства в сторону израильских подразделений". "Силовики ответили стрельбой, были выявлены попадания", - добавили в пресс-службе.